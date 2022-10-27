YÖK Başkanı Özvar, "(KPSS soruşturması) Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" açıklamasında bulundu.

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