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YKS'de baraj düşürülecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız" dedi. Bahçeli taban puanlarının da düşürülmesini isteyerek "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı.