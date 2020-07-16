Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişana katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca 5 mahalledeki 13 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi'ndeki bir nişan törenine Gaziantep'ten katılan 57 yaşındaki E.G.'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
AA'nın haberine göre, Gaziantep'te bir hastanede tedavi altına alınan E.G.'nin iki gün önce ilçeye nişan töreni için geldiği tespit edilince, sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışması sonucu, nişan töreninin yapıldığı evin yanı sıra temaslı olduğu belirtilen 5 mahalledeki 13 evde yaşayan 75 kişi karantinaya alındı.
Mahalledeki evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken polis ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi. Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak.
İLÇEDE BİR DOKTORUN DA POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan, İHA'nın haberine göre, ilçede koronavirüs vaka sayıları artarken, filyasyon ekibinde görevli bir doktorun testi de pozitif çıktı.
8 Nisan'da ilk vakanın görülmesinden sonra İslahiye'de görülen toplam vaka sayısı 41’i buldu. İslahiye'de son bir haftada ise 18 vaka tespit edildi. Çeşitli şikayetlerle İslahiye Devlet Hastanesine başvuran vatandaşlardan şüpheli görülen yaklaşık 600'üne test yapıldı. İlçede 5 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüse yakalanan kişiler ile temasta bulunan kişiler, İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından karantina altına alınıyor. Şu anda İslahiye'de vakalar ile temas kurduğu tespit edilen 760 kişi karantinada bulunuyor.
İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktorun da koronavirüs testi pozitif çıktı. Ağır şartlar altında ve kısıtlı personel ile görev yapan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, doktorun pozitif çıkması ile büyük üzüntü yaşadı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen doktorun tedavi ve gözlemine evinde devam ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!