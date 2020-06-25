Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp ilçesinde 13.03'te deprem meydana geldi. AFAD, çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada hasarın görünmediğini, köylerin tarandığını bildirdi. "Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir" dedi.
Depremde hasarın oluştuğu bölgeden de ilk görüntüler geldi
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2020
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunu, can kaybının olmadığını bildirdi.
NACİ GÖRÜR: STRES TRANSFERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİM
Bilim Akademisi Üyesi Prof.Dr. Naci Görür de depremle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kısa süre önce Van-Özalp çevresinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Erciş Fayının doğuya doğru uzantısı ve Hasan-Timur fay zonunun güneyinde meydana geldi.
Hatırlarsanız, bir müddet önce bu faylarla Başkale fayının kesim bölgedinde ve Türkiye-İran sınırında çok sayıda depremler oluyordu. Ben de o zaman stres transferini gözeterek tweetlerimde Van yöresine dikkat diyordum. Sanıyorum bu deprem sözünü ettiğimiz etkileşimin sonucu olmalı."
VAN'IN DEPREM HAFIZASI
Van'da meydana gelen son deprem bölgenin deprem hafızasını da hatırlattı. 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40 sularında Van Merkez'e bağlı Tabanlı köyü merkez üssü olmak üzere büyük bir deprem meydana gelmişti. Şehirde geniş çapta hasara yol açan depremin aletsel büyüklüğü 7.1 (Mw) olarak ölçülmüştü. 9 Kasım 2011 Çarşamba günü de 21.20 sularında Van Merkez’e 16 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçesinde, aletsel büyüklüğü 5.7 (Mw) olan yeni bir deprem meydana gelmişti. Her iki deprem de Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hissedilmişti. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaş yaralanmış, 252 vatandaş ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı.
BU YILIN BAŞINDA
24 Ocak 2020, saat 20.55’te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde de büyük bir deprem meydana gelmişti. Büyüklüğü 6.8, derinliği 8.05 km. olan depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
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