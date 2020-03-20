Son dakika haberi! Uzmanlar 'el yıkayın' diye uyarıyor! Su tüketimi arttı mı?

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli şartı hijyen. Uzmanlar özellikle de el yıkamanın önemine vurgu yapıyor, "Temizliğe dikkat edin, sık sık elinizi yıkayın, hijyene çok önem verin" uyarısında bulunuyor. Peki koronavirüsle mücadele edilirken su tüketimi arttı mı?

İSKİ verilerine göre; son günlerde İstanbul’da su tüketiminde ciddi bir artış yok. 4 Mart ile 18 Mart arasındaki 14 günlük tüketim farkı 110 bin 372 metreküp. Söz konusu dönemde toplam su tüketiminin yüzde 84'ü konut, yüzde 16'sı ise iş yeri kaynaklı.

Bazı işyerleri evden çalışmaya geçti ama konut ve işyeri tüketim oranlarında değişiklik olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çünkü oranlar fatura bazlı çıktığı için aylık görülebiliyor. Fakat İSKİ verilerinden anladığımız şu ki; Korona salgınıyla İstanbul’da su tüketiminde kayda değer bir artış yok.

İstanbul'da 14 günlük su tüketimi (metreküp):

4 Mart - 2 milyon 799 bin 998

18 Mart - 2 milyon 910 370

Artan su miktarı farkı: 110 bin 372

Konut ve iş yerlerine göre dağılım (yüzde):

Konut - 84

İş yeri - 16