DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde 7 katlı binanın çatı katından düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

EVDE BULUNAN BİR KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

HASTANENİN GÜVENLİKLERİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen DHA ekibine hastanenin güvenlik görevlileri saldırıda bulundu. Görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldıran güvenlik görevlileri arbedeye neden oldu.