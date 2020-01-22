DHA

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, üniformaların üzerine ön kısmında " Türkiye" yazılı, turkuaz renkli özel tasarım yelekleriyle hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde geçen ay değişikliğe gitmişti. Turkuaz yelekleri, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda görevli pasaport polisleri giymişti.

'TURKEY' TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda da pasaport polisleri üniformalarının üzerine giydikleri yeni yelekler ile görevlerine başladı. İstanbul Havalimanı'ndaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda üzerinde "Türkiye" yazılı yeleklerle yolculara hizmet veriyor. Ayrıca yeni kıyafetlerde, sınır kapılarında vurulan pasaport damgası temalı 'görev yeri kol arması' bulunuyor.

Öte yandan geçen yıl aralık ayı başında Esenboğa Havalimanı'nda ilk etapta kullanılan turkuaz renkli kıyafetlerin ön kısmında yazan ve tartışma konusu olan "Turkey" yazısı ise yapılan değişiklikle "Türkiye" oldu.

3 BİN PERSONELLE PASAPORT KONTROL HİZMETİ

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Türkiye, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demir yolu sınır kapılarına sahip Türkiye'de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demir yolu olmak üzere 203 hudut kapısı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin personelle bin 350 bölümde pasaport kontrol hizmeti veriliyor.

Geçen Ankara'da tanıtılan ilk turkuaz kıyafetlerde 'Turkey' yazısı bulunuyordu.