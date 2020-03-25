SON DAKİKA HABERİ! Torba Yasa TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı bin 500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz.