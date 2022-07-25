Tinerle yaktı! Uyumaya gitti!

İstanbul Karaköy'de, alt geçitteki tuvalette görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi çalışanı Sıtkı Y. (38), çevredekileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırmaya çalıştığı Mehmet A.'nın (29) saldırısına uğradı. Sokakta yaşadığı öğrenilen Mehmet A., Sıtkı Y.'nin üzerine tiner atıp çakmakla ateşe verdi. Saldırgan Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Sıtkı Y. ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. Aynı noktada 2 yıl önce de önünü kestiği gruptan para isteyen başka bir saldırgan, verilen 5 lirayı beğenmeyerek kalasla başına vurduğu bir kişiyi öldürmüştü
İstanbul'da yaşanan olay, 27 Mayıs 2022'de Karaköy alt geçitte yer alan tuvaletlerin önünde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi'nde çalışan Sıtkı Y. (38), şüpheli Mehmet A'nın (29) vatandaşları rahatsız ettiğini gördü.
BAŞINA TİNER DÖKÜP ATEŞİ VERDİ
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Sıtkı Y. şüpheliyi tuvaletlerden uzaklaştırdı. Ancak şüpheli Mehmet A., 10 dakika sonra tekrar tuvaletlerin bulunduğu yere geldi. Elinde bulunan tiner şişesini Sıtkı Y.'nin kafasına doğru döken Mehmet A., daha sonra da elindeki çakmakla ateşe verdi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Başından ve vücudunun birden fazla yerinden yaralanan Sıtkı Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Mehmet A. ise polisler tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve suçunu kabul eden şüpheli tutuklandı.
İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
Adli tıp raporuna göre, Sıtkı Y'nin vücudunda ikinci dereceden yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi.
TİNER SİLAH SAYILDI
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet A.'nın fırlattığı ve yanıcı özelliği bulunan tiner, silahtan sayıldı. Şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
"SAĞA SOLA ZARAR VERMEYE BAŞLADI"
Yaşanılanlara şahit olan esnaf Davut Aydoğan, olayın, vatandaşları rahatsız eden Mehmet A.'nın, Sıtkı Y. tarafından uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştiğini belirterek, "Ben o gün lavaboya gittiğimde baktım ki Sıtkı ile Mehmet tartışıyorlar. Mehmet, milletin elini yıkayacağı yerde, lavabonun orada yere uzanmış ortalığı pisletmiş. Sıtkı da ona 'kalk dışarı çık' diyor. 1 kere söyledi, 5 kere söyledi belki de 10 kere söyledi. Çıkmayınca mecburen aldı, kaldırdı götürdü bunu. Ben de bu tinerciyi tanıdığım için 'Sıtkı dikkat et, bu 10-15 dakika sonra saldıracak sana' dedim. Çünkü onun huyu öyle. 10 dakikaya kalmadı geldi, sağı solu taşlamaya başladı. Aynalara taş atmaya, sağa sola zarar vermeye başladı. Sonra dışarı çıktı; Sıtkı da bunun peşinden koştu haliyle. Çıkışın ilerisinde boğuşmaya başladılar" dedi.
SITKI'YI YAKTI UYUMAYA GİTTİ
Aydoğan, "Mehmet bir ara nasıl olduysa Sıtkı'nın elinden kurtuldu. Tineri Sıtkı'nın üzerine döktü, birden ateşi çaktı. Sıtkı aynı yabancı filmlerdeki dublörler gibi alev topuna döndü. Sonra üzerindeki ceketi çıkardı, alevleri onunla söndürmeye çalıştı. Ambulans geldi, Sıtkı'yı hastaneye götürdüler. Polis de Mehmet'i yakaladı. Öyle rahat ki, olaydan sonra gitmiş balıkhaneye, pişkin pişkin uzanmış yatıyor" diye konuştu.
AYNI YERDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ
Aynı alt geçitte 4 Ekim 2020 tarihinde cinayet işlenmişti. 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'in başına vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul'un en işlek alt geçidinde güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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