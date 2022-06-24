Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen yayın ihalesi ile ilgili değerlendirmede bulunduğu kaydedildi.
Yönetim kurulunun, daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonundan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdiği aktarıldı.
Açıklamada, transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Sözleşmenin imza töreni TFF'nin Riva'daki idari merkezinde düzenlendi.
2 MİLYAR 200 MİLYON TL
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: beIN Sports ile anlaşmamız hayırlı ve uğurlu olsun. İlk anlaşma 2 milyar 50 milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 milyar 200 milyon TL'ye çıkardık. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız.
"Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz.
beIN MEDIA CEO'SU AL-OBAIDLY: TFF Yönetimi'ne teşekkür ederim. İki taraf da birlikte çalışmak için büyük efor harcadı. Türk taraftarlara en iyi yayını izletebilmek için tutkulu biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini arttırmaya çalışacağız. 105 ülkede Türk futbolu yayınlanıyor. Daha fazla ülkede yayınlanması için çalışacağız. Türk bayrağının daha fazla ülkede yayınlanmasını istiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaçak yayınlar için önlemler alınacağını söyledi. Bu kararımızda etkili oldu.
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