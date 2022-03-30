TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yomraspor-Kuşadasıspor: 1-2

Bitexen Düzcespor-Gemo Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

52 Orduspor FK-Hacettepespor: 3-0

Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

İskenderunspor-Kızılcabölükspor: 4-2

Kalecik FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0

Ligde oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde: