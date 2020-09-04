Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un en işlek semtlerinden biri Nişantaşı... Bu durumda trafik yoğunluğu da kaçınılmaz. Özellikle Teşvikiye Caddesi'nde trafik son günlerde felç. Sebebi ise cadde üzerindeki sağlı sollu parklanma...

YETKİLİLER NEREDE?

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Caddesi'nda trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kendilerini arapsaçına dönmüş trafiğin tam ortasında bulan vatandaşlar feryat ediyor. Çünkü cadde üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatler dahil olmak üzere sağlı sollu parklar hiç eksik olmuyor. Habertürk'ün gündeme getirmesinin ardından tamamlanan yol çalışmalarının ardından gelen bu kâbus bir türlü önlenemiyor. Yol kenarındaki bazen çift sıra olan parklanma ile trafiğin saatlerce tamamen durduğu zamanlar oluyor.

'ARA SOKAKLAR BİLE KİLİTLENİYOR'

Nişantaşı'ndan sahile inen yollar ile Mecidiyeköy bağlantısının da trafiğe kapalı bu caddeye giren sürücüler, caddeyi geçebilmek için dakikalarca bekliyor. Karşılıklı parklanma ile çoğu zaman kilometrelerce uzanan trafik sıkışıklığından yakınan vatandaşlar, "Cadde üzerindeki çift sıra park ile ara sokaklar bile kilitleniyor. Yolun her iki yanınındaki hatalı parklara kimsenin dur dememesi inanılır gibi değil" diyor.