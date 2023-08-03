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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu tarafından yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

CHP Grubu'nun dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü 7. maddesi gereğince ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.

Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto eden yurttaşlarımıza orantısız güç kullanılması toplumda infiale neden olmuştur.

Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa'nın 56. maddesinde yer alan, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ve 169. maddesinde yer alan, "Ormanlara zarar verilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez" hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır."

Ayrıntılar geliyor...