Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Son dakika: TBMM olağanüstü toplanıyor

        Son dakika haberi TBMM olağanüstü toplanıyor

        Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nu 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamentoyu toplantıya çağırdı. Toplantıda Akbelen Ormanı görüşülecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu tarafından yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

        CHP Grubu'nun dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

        "Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü 7. maddesi gereğince ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.

        Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto eden yurttaşlarımıza orantısız güç kullanılması toplumda infiale neden olmuştur.

        Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa'nın 56. maddesinde yer alan, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ve 169. maddesinde yer alan, "Ormanlara zarar verilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez" hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır."

        Ayrıntılar geliyor...

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Habertürk Anasayfa