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Son dakika haberi TBMM Başkanı Şentop İsveçli mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile telefonda görüştü. Şentop, terör örgütünün sözkonusu eylemi hakkında Türkiye'nin tepkisini ifade etti. Faillerin tespit edilerek gereğinin yapılmasını istedi

Giriş: 13.01.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop İsveçli mevkidaşı ile görüştü
DHA

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen´in 17 Ocak´ta Türkiye´ye yapacağı ziyareti iptal eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Norlen´le telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye´nin tepkisini ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop, İsveç'te Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eylem nedeniyle İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etmişti. Şentop, Norlen ile telefon görüşmesinde, "PKK/PYD/YPG terör örgütü yandaşlarınca Stockholm´de gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan menfur eylem Türkiye´de, toplumun tüm kesimleri nezdinde çok büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Bu eylemi kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Türkiye´de bu olay karşısında bütün toplum kesimlerinin çok sert tepki verdiğini bilmenizi isterim. Atılan adımlar kadar atılamayan adımlar da terör örgütlerine cesaret veriyor. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen de telefon görüşmesinde, ziyaretin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Stockholm´deki belediye binası önünde ortaya çıkan görüntüleri görünce rahatsız oldum hatta tiksindim. Demokratik toplumlarda, siyasetçilere karşı bu tür şiddet ve tehdit eylemlerinin yeri yok. Parlamento temaslarımızı geliştirme çabalarımızın bir parçası olarak Finlandiya Sözcüsü Matti Vanhanen ile birlikte Türk parlamentosunu ziyaret etmeyi dört gözle bekliyordum. Dün Stockholm'de yaşananlara Türk tarafının sert tepki vermesini anlıyorum. Belediye binasının dışında asılı maketin görüntülerini gördüğümde ben de derin bir rahatsızlık hissettim ve bunu iğrenç buldum. Politikacılara yönelik şiddet tehditlerinin demokratik bir diyalogda açıkça yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

Norlen, İsveç'in üçlü mutabakata bağlı olduğunu, taahhütlerini yerine getirmek için kararlı olduğunu ifade ederek, bunun için gereken hukuki değişiklikleri yaptıklarını ifade etti.

Şentop ise, "İyi niyet beyanları ve sözlerle mesafe alınamadığının bir kez daha görüldüğünü, Türkiye olarak etkili, sonuç verici ve somut adımlar beklediğimizi tekrar diyorum" ifadelerini kullandı.

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