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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarla sulama kavgasında katliam! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Tarla sulama kavgasında katliam!

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:04
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        Tarla sulama kavgasında katliam!
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        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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