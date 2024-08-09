Son dakika haberi Taha Akgül Paris 2024'te yarı finale yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük madalya umutlarımızdan milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo çeyrek final müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, yarı finale yükseldi.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo çeyrek final müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibini 8-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Taha Akgül yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşacak.