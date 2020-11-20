Susturuculu silahla soygun kamerada!

İstanbul Sancaktepe'de gerçekleşen kuyumcu soygununda şüphelilerin, silah sesi duyulmaması için susturucu kullandıkları ortaya çıktı.
Olay Sancaktepe Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir hafta önce sabah saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre motosikletle gelen iki kişiden biri silahla kuyumcuya girdi. Kafasındaki kaskı çıkartmayan soyguncuya iş yeri sahibi müdahale etti. Bunun üzerine soyguncu bir el ateş ederek iş yeri sahibi Uğur Karakoç'u yaraladı. Ve ardından 140 bin lira değerinde altın alan soyguncu dışarda bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı. Tüm bu anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİLER
Soygunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelilerin kullandığı motosikleti terk edilmiş olarak buldu. İncelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. İz süren polis kısa sürede şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler motosikleti terk edip başka bir araçla kaçtıkları belirlendi.
SES DUYULMASIN DİYE SUSTURUCU KULLANDILAR
Yapılan çalışmaların ardından soyguncular Raffetin A., Özay E. ve kendilerine yardım eden Özel E. ile Ali M., Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Soygunda alınan altınlar sigara paketinde ele geçirildi.
Olayda kullanılan silah, ormanlı alanda gömülü ele geçirildi. Emniyette yapılan sorguda şüphelilerin silah kullanma durumunda çevrede dikkat çekmemek için susturucu silah kullandıkları ortaya çıktı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.
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