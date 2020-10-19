Soylu 'çok manidar' dedi ve ekledi: Karanlıkta girdik, 17 teröristi etkisiz hale getirdik

Son dakika! Bakan Soylu 'çok manidar' dedi ve ekledi: Karanlıkta girdik, 17 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğu ve güneydoğuda devam eden terör operasyonları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Soylu geçtiğimiz hafta Hakkari'de başlayan Şırnak, Siirt, Van, Hakkari’de Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nu işaret ederek, yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Soylu, "Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

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