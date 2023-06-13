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Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet?

Adana'da, Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişi, kesim öncesi huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca demir sopayla vurdu. Kombinadaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olay sosyal medyada tepkilere neden olurken, kurum tarafından sorumluların işten el çektirildiği açıklandı. Olayla ilgili M.A.T. ve İ.G., gözaltına alındı

Giriş: 13.06.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İki kişi gözaltında! - Adana haberleri
DHA

Adana'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi.

KESİM SIRASINDA HUYSUZLANDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı.

BAŞINA VURARAK BAYILTMAK İSTEDİ

Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir ifadelerini kullandı.

"HAYVANA ZULÜM YAPILIYOR"

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet’te yerinin olmadığını hatırlatarak, "Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvan severler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kurum tarafından işten el çektirilen personeller M.A.T. ve İ.G., gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak büyükbaşın başına bir cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ile İ.G. olduğunun tespit edildiği ve iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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