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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba tahliye edildi

        İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gündür cezaevinde kalan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:48
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        Dilruba tahliye edildi
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        İzmir'de bir sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

        Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanıyordu.

        Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

        İtiraz üzerine mahkeme Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu.

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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün 3 Eylül'de hakim karşısına çıkması beklenen Dilruba'yı Aliağa Cezaevi'nde ziyaret etmişti.

        Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, Dilruba'nın ne söylediğinin farkında olduğunu belirterek şunları söylemişti:

        "Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajda ne kastettiğini, etmediğini, gerçek düşüncelerini paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz, kendisi de ediyor.

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Dilruba K.'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etmişti.

        Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.

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        #Dilruba
        #sokak röportajı
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