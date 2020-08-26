İHA

İstanbul Arnavutköy'de sokak arasında drift yapan trafik magandası faciaya neden oluyordu. Trafik magandası önce boş araziye uçtu sonra park halinde bulunan araca çarpt

Olay, geçen günlerde Aravutköy Merkez Mahallesi Cansoy Sokak'ta meydana geldi. Sokağa dönüş yaparken drift yapmak isteyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince alt tarafta bulunan başka bir yola uçtu. Uçan otomobil park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. O esnada sokakta bulunan kıraathanenin önünde bulunan vatandaş ise büyük korku yaşadı.

Faciadan dönülen o anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönmek isteyen sürücünün drift yaptığı görülüyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce boş araziye uçuyor daha sonra ise park halinde bulunan araca sert bir şekilde vuruyor. Kahvehanede oturan vatandaşlar ise hızla ayağa kalkarak sürücünün arkasından bakıyorlar.