Kağıthane’de 15 yıl önce öldürülen Mualla Irmak Cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş şube müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 42 yaşında 23 yerinden bıçaklanarak öldürülen sekreter Mualla Irmak cinayeti ile ilgili olay yerinde parmak izi olan bir şüpheliyi gözaltına alındı.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞTI

Kağıthane Etibank Caddesi Cami Sokak 7 numarada 25 Mart 2005 günü meydana gelen olayda, Jinekolog Operatör Doktor Mustafa Arslan'ın muayenehanesinde 5 yıldır sekreter olarak çalışan 2 çocuk annesi Mualla Irmak'ın (42) eşi Mustafa Irmak, eşinin çalıştığı iş yerini defalarca aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine, muayenehaneye gelerek, yedek anahtarla içeri giren Irmak, eşinin kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

4 YIL ÖNCE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay yerine gelen polis Ekipleri incelememi yaptı. Cansız bedenin ağzında koli bandı vardı ve 23 yerinden bıçaklanmıştı. Mualla Irmak'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış ve Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2016 yılında şüpheli olduğu iddia edilen bir kişi yakalanmıştı. Aradan 15 yıl geçtikten sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Olay yerinde parmak izi bulunan bir şüpheli belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.