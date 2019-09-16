Zekalı ile öne çıkan Kangallar, güçlü fiziki yapıları ile dikkat çeken ve 2 kilo metre görme menziline 4 kilo metrede ise koku alma özelliği ile dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangalların şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.

TSK tarafından özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı. Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavruların özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstlenecek.

Yaklaşan her hangi bir tehlikeyi 4 kilo metre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilo metre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş teknolojilere oranda çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor.

TSK'da görev alacak Kangallar, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurt saldırılarına karşı sürülerini korumak isteyen İtalyanlar için Kangal yetiştirilen çiftlikten temin edildi. Çiftlik sahibi olan Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, yetiştirdikleri Kangalların terörle mücadelede görev alacak olmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi. Taşdelen, “Adını Dünya’ya duyuran Kangal köpeklerimiz şimdi de Doğu bölgemizdeki karakollarımızda, üst bölgelerimizde, Mehmetçiğimizin yanında erken tespit görevini yürütecek. Köpeklerimiz Dünyanın en zeki koruma köpekleri arasında yer almaktadır. Alan korumada çok iyidirler. 2 kilo metre uzaklıktan gelebilecek her türlü tehdidi görebilirler. Rüzgarlı alanlarda 4 kilo metreye kadar koku alabilirler. Özellikle gece insanların gözle göremeyeceği şeyleri görebilirler. Keskin işitme kabiliyeti ile uzaktan gelebilecek tehlikeleri sezer ve haber verirler. Bu nedenle Kangal köpeklerimizin bu amaçla görev yapmaları gerçekten gurur verici bir gelişme” şeklinde konuştu.