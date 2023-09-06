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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!

        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'ndeki sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:32
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        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

        AA'da yer alan habere göre olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şunları kaydetti:

        "Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

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