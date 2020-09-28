Milli Piyango (MPİ) 28 Eylül Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Normalde Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri artık yapılmayacak. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 EYLÜL 2020: 16 - 20 - 23 - 45 - 54 - 58 + 47(JOKER)

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