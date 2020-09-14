14 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oldu. Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonucuna göre kazandıran numaralar 1 - 48 - 54 - 65 - 72 - 82 Joker: 23 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA