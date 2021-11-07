Sarıyer'de minibüs kazası! 1 ölü, 7 yaralı!

Son dakika haberi Sarıyer'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

DHA

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.