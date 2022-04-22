Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için rapor tamam!

Adli Tıp Kurumu, Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren sanık Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun geldiğini belirtti.
Gelen raporda, akıl sağlığı yerinde bulunan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.
Duruşmada, savcı önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.
Mütalaaya karşı söz alan Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ile ağabeyi Fatih Cengiz, mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini söyledi.
Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.
Anne Beyhan Cengiz, sanığın olayı planlayarak 1 metre uzunluğundaki kılıçla gerçekleştirdiğini, sorulan sorulara da anlayarak cevap verdiğini belirterek, "Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Sunulan uzman raporlarını kabul etmiyorum. Verilecek kararın örnek olmasını istiyorum." dedi.
Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurulundan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.
Sanık avukatları, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.
Yargılamanın bitirileceği bildiren Mahkeme Başkanı sanığa son sözünü sordu. Sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını tekrarladı.
Mahkemenin kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Savcılık da esas hakkındaki mütalaasında iddianame doğrultusunda ceza verilmesini talep etti.
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