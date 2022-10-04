Rusya'dan yeni 'kısmi seferberlik' açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Eylül ayında açıkladığı kısmi askeri seferberlik kararına ilişkin Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu; Putin'in duyurduğu kısmi askeri seferberlik kapsamında şu ana kadar 200 bin kişinin askere çağrıldığını açıkladı. Şoygu, Rusya'nın toplamda 300 bin askeri personel almayı hedeflediğini de söyledi.

PUTİN'İN ASKERİ SEFERBERLİK KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar" demişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.