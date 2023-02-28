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Haberler Dünya Rusya'da alarm: Tanımlanamayan cisim sonrası uçuşlar askıya alındı

Rusya'da alarm: Tanımlanamayan cisim sonrası savaş uçakları havalandı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Rus medyasında tanımlanamayan bir cismin görülmesi sonrası bu kararın alındığı belirtildi.

Giriş: 28.02.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'da alarm: Tanımlanamayan cisim sonrası uçuşlar askıya alındı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'da St Petersburg kentinde yerel saatle 12.00'a kadar tüm uçuşların durdurduğu açıklandı.

Rus TASS Haber Ajansı, Pulkovo Havalimanı'nın 200 kilometre yakınında tanımlanamayan bir cismin belirlenmesi nedeniyle uçuşların durdurulduğunu ve savaş uçaklarının inceleme için gönderildiğini aktardı.

Flight Radar web sitesinden alınan veriler, St Petersburg'a giden iç hat uçuşlarının geri döndüğünü gösterdi.

Rus RIA Haber Ajansı ise inceleme sonrasında hava sahasının tekrar açıldığını aktardı. Cismin ne olduğu ise açıklanmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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