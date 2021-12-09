Pençe-Yıldırım'dan acı haber! 3 asker şehit oldu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SARI'NIN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli'de yaşayan eşine de şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı’ya verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi.

Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine götürüldü.

YOZGAT'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine de şehadet haberi ulaştı.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi.

Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

İSTANBUL'DA DA ŞEHİT ACISI

Saldırıda Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz (23) de şehit oldu. Şehidin acı haberi, Sancaktepe, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Aksöz ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz'ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de şehidin evine gelerek taziyelerde bulundu.

Şehidin evinin önüne çadır kurularak, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Öte yandan şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi. Şehit askerin cenazesi, yarın Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız 9 Aralık 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.