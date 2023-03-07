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Son dakika haberi Pençe-Kilit'te silah kazası! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Adem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur" denildi

Giriş: 07.03.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Pençe-Kilit'te silah kazası! 1 asker şehit
AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın şehit olduğunu bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Şubat'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Avunan'ın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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