CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinde gerçekleşen görüşme basına kapalı bir şekilde yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler başta olmak üzere siyasetin tüm güncel başlıkların ele alındığı belirtildi.

Baş başa gerçekleşen görüşme sonrası iki isim de herhangi bir açıklama yapmadı.

Özgür Özel, önümüzdeki hafta da CHP eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP Genel başkanı Murat Karayalçın ile yemekte buluşacak.