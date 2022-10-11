Osmaniye'de korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." dedi. Devletin bütün kurumlarıyla hazırlıklı ve görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde çalıştığını belirten Yılmaz, herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti.



"HASTALARI DIŞARI ÇIKARMAK İÇİN İÇERİ KOŞTUK" Düziçi ilçesinde sağlık kabini işletmecisi Ayşegül Durna, deprem sırasında dışarda oturduklarını ifade etti. Deprem olunca hemen sağlık kabinine koştuklarını belirten Durna, "Önce ne olduğunu anlamadık. Hemen sağlık kabinindeki hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk. Tüm apartman sakinleri aşağı indi. Çok şükür can kaybı ve maddi kaybımız yok." diye konuştu. Vatandaşlardan Bekir Aslan da depremin yatağa bağımlı babasını ziyarete gittiği sırada gerçekleştiğini dile getirdi. Zemin katta bulunan daireden hemen dışarı çıktıklarını anlatan Aslan, "İyi sallandı. Allah, Allah dedik. O anda diyecek başka bir şey yoktu. Annemi çıkardık, bir babam içerde kaldı." dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Düziçi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremde an itibarıyla yaralanma ve can kaybı olmadığını belirten Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

PROF. ERCAN: OSMANİYE UCUZ ATLATMIŞTIR DİYEBİLİRİZ Habertürk TV'ye bağlanan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Osmaniye'de yaşanan depremle ilgili şöyle konuştu: "Elazığ-Malatya'da deprem olduktan sonra gerginliğin bir tarafı da kuzeye doğru bir kısmı da güneye gitti. Kahramanmaraş-Adıyaman çizgisine geldi. Osmaniye burada kritik yer. Osmaniye tam bir kavşak noktası. Bir taraftan Etiyopya'dan gelen kırık. Diğer kırık ise Kıbrıs yayı. Kıbrıs üzerinden gelen dalma batma kuşağı İskenderun'dan giriyor, Çukurova'ya geçerek Osmaniye'den geçiyor. Bizim Arap Kalkanı diye adlandırdığımız Hakkari-Lice-Adıyaman üzerinden gelen bu kalkan da Osmaniye'den geçiyor. Burası çarpışma kuşağı. Osmaniye tam kavşak noktası. Buradaki depremin 7-11 kilometre derinliği var. Deprem derinlikleri ortalama 5 kilometredir. Sığ depremlerin sarsıcılığı daha fazladır. Geniş bir çevre içinde duyulmasının ana nedeni budur. Bu bölge çok büyük depremlere gebedir. Ölüdeniz kırığının güneye doğru uzanımı üzerinde Antakya'da çok büyük depremler olmuştur tarihte. Osmaniye'de büyük deprem olabilirdi. Şu anda fecaatten bahsedebilirdik. Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem ucuz atlattığını söyler." DEPREM ANI KAMERADA Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.