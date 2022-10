Osmaniye'de korkutan deprem

Deprem olunca hemen sağlık kabinine koştuklarını belirten Durna, "Önce ne olduğunu anlamadık. Hemen sağlık kabinindeki hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk. Tüm apartman sakinleri aşağı indi. Çok şükür can kaybı ve maddi kaybımız yok." diye konuştu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Düziçi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremde an itibarıyla yaralanma ve can kaybı olmadığını belirten Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.