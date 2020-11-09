Oda TV davasında tahliye kararı

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü.

İHA'nın haberine göre, ara kararını açıklayan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.