O anlar kamerada! Şile'de can pazarı!

İHA

İstanbul Şile'de geçen yıl temmuz ayında aynı gün, Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğulmuş; 2 kişi de kaybolmuştu. Acı olayın ardında Şile Kaymakamlığı tarafından bölgede denize girilmesi yasaklanmıştı.

4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

İHA'da yer alan habere göre havaların ısınmasının ardından birçok İstanbullu dün ve bugün Şile'ye akın etti. Şile’de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı.

CANKURTARANLAR 4 KİŞİYİ KURTARDI

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı.

O ANLAR CEP TELEFONUNA DA YANSIDI

Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı.

Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.