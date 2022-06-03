O anlar kamerada! Laleli'de feci kavga!

İstanbul'da, 31 Mayıs günü Laleli Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında, iddialara göre, uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapatıyordu.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda kavgaya karışan 3 kişi yaralandı.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Feci kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, transfer merkezi önünde bekleyen kişilerle esnafın tartışması sonrasında, iki taraf birbirlerine saldırdı. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavga güç de olsa tarafların ayrılmasıyla son buldu.
"VİTRİNİMİZİN ÖNÜNDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"
Kavgaya karışan esnaf Ali Demirci, “Genelde burada gün içinde 150-200 kişilik bir grup oluşuyor. Biz bu grubu buradan uzaklaştıramıyoruz. Burada para dağıtımı yapılıyor. Günde 4-5 milyon TL'nin üzerinde para dağıtılıyor. Bu parayı çekenler genelde Çeçenler, Tacikler ve Özbekler. Haliyle burayı yüzlerce kişi doldurunca insanları vitrinimizin önünden uzaklaştırmak istiyoruz. Müşteri girmiyor. Ticaret yapılmıyor. Biraz uzaklaştırmak istiyoruz. Bunlar da olmayınca kavga çıkıyor. En son 50-60 kişi birbirine girdi” dedi.
"YUMRUK ATILINCA KARŞILIK VERDİK"
Olay yaşanmadan önce dükkanın önünde 200 kişi olduğunu söyleyen Demirci, “Biz ricayla ‘Arkadaşlar biraz geride duralım, dükkanın önünü açalım, insanlar gelip geçsin’ dedik. Çeçenlerden biri yumruk attı. Bir karmaşa oluştu. En az 2-3 kişi yaralandı. Esnafla Çeçen ve Özbekler arasında kavga çıktı. Bir tane yumruk atılınca biz de karşılık vermek durumunda kaldık” dedi.
"MÜŞTERİMİZ DÜKKANA GİREMİYOR"
Daha önce de çok şikayet edildiğini söyleyen Serkan Avcı, “Gerek karakol olsun, gerek esnaflar olsun. Bankaya da bildirdik ama hiçbir şekilde bir sonuç alamadık. Burada o kadar kalabalık oluyor ki müşterimiz geliyor, o kalabalığın içinde bizi bulamıyor. Dükkanın önünü kapatıyorlar. Koridor da sakız olsun, tükürük olsun, çöpleri olsun. Bunları bir iki sefer temizleyebilirsiniz ama bu her zaman gerçekleşiyor. Büyük bir şikayet oldu. Kimse bunu sonuçlandırmadı. Böyle bir kavga gerçekleşti. Uyardık, sonra karşılığında yumruk aldık. Şiddet aldık. İster istemez kendimizi koruyalım diye burada. Esnaflar olsunlar yardım ettiler. Öyle bir olay gerçekleşti, hoşnut değiliz” dedi.
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