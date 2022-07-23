O anlar kamerada! Araçtan fırladı! Öldüren kaza!

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 37. kilometresi Melikköy mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Cavit Sarıtaş (58) idaresindeki 28 AP 105 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çöp bidonu, menfez ve bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü araçtan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ileri sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.