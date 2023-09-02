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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic, ABD Açık'ta dördüncü tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic, ABD Açık'ta dördüncü tura yükseldi

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak adını dördüncü tura yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:47
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        Djokovic dördüncü tura yükseldi
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        New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansında üçüncü tur maçları yapıldı.

        Kariyerinin 24'üncü tekler grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, üçüncü turda 32 numaralı seribaşı Laslo Djere ile karşılaştı.

        İlk iki seti 6-4 kaybederek geriye düşen Djokovic, 3 saat 45 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanarak tur biletini aldı. Djokovic, dördüncü turda Hırvat Borna Gojo ile eşleşti.

        9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, Çek Jakub Mensik'i 3-0, 10 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe de Fransız Adrian Mannarino'yu 3-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

        RYBAKINA ELENDİ

        Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Elena Rybakina, 30 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea'ya 3-6, 7-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti. ABD'li Coco Gauff (6), üçüncü tur maçında Belçikalı Elise Mertens'i (32) 3-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

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