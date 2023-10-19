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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5 oldu! Bir aile yok oldu! - Ordu haberleri

        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!

        Ordu'da, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve nişan merasiminden dönen aynı aileden 56 yaşındaki Mustafa Kocakoç, eşi Güllü, 22 yaşındaki oğlu Samet Kocakoç ile 8 yaşındaki torunu Abdurrahman Tonkal'ın vefat ettiği kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 32 yaşındaki İsmail Kocakoç da yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:19
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        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
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        Ordu'da kaza, 16 Ekim'de Akkuş ilçesine bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkiinde meydana geldi.

        OTOMOBİL TIR'LA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Samet ve babası Mustafa Kocakoç.
        Samet ve babası Mustafa Kocakoç.

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul'dan nişan merasiminden memleketleri Ordu'ya dönen Samet Kocakoç (22) yönetimindeki otomobil, havanın sisli ve yolun virajlı olması nedeni ile Necmi Şeker yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

        ANNE, BABA VE OĞUL ARAÇTA ÖLDÜ

        Güllü ve eşi Mustafa Kocakoç.
        Güllü ve eşi Mustafa Kocakoç.

        Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet ile yanındaki babası Mustafa (56) ve annesi Güllü Kocakoç hayatını kaybetti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İsmail Kocakoç, hastanede hayatını kaybetti.
        İsmail Kocakoç, hastanede hayatını kaybetti.

        İsmail Kocakoç (32), Halime Tonkal ve Abdurrahman Tonkal (8) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

        TORUNLARI HASTANEDE VEFAT ETTİ

        Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un torunları Abdurrahman Tonkal, sevk edildiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

        Kazada yaşamını yitiren baba, anne, oğlu ve torunu Akkuş ilçesine bağlı Kuççuvaz Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Necmi Şeker ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un kızı Halime Tonkal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        DİĞER OĞUL DA YAŞIMINI YİTİRDİ

        Kazada ağır yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un diğer oğlu İsmail Kocakoç da burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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