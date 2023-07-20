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        Haberler Dünya Son dakika: Netanyahu Türkiye'ye geliyor - Dünyadan haberler

        Son dakika haberi İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye geliyor

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 22:28
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        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
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        İletişim Başkanlığı, Filistin lideri Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

        Abbas, son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini" dile getirmişti.

        Netanyahu ve Erdoğan'ın ilişkileri ise 13 yıl önce yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından bozulmuştu. İki liderin Türkiye'de görüşmesi büyük önem taşıyor.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.

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        Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.

        Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

        Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

        Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak.

        Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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