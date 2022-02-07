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Murat Kartal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece'de günler süren kazının ardından Murat Kartal'ın cesedi bulundu. Murat Kartal'ı iki polis memurunun karakola götürme bahanesi ile araca bindirip para karşılığında hasımlarına teslim ettiği ortaya çıktı

07.02.2022 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Murat Kartal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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Murat Kartal'ın son görüntülerine SHOW Haber ulaştı. Büyükçekmecedeki esrarengiz kazıda cesedi bulunan Murat Kartal, Edip Fırat cinayetinin faillerinden biriydi. 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ocak ayında kayıplara karıştı. En son nişanlısına gözaltına alındığını söyledi.

Murat Kartal'ı, iki polis memurunun sahte savcı müzekkeresi ile gözaltına aldığı ortaya çıktı. Kartal, polislerden şüphelendi ve ses kaydı yaptı. Polisler, karakola diyerek alıkoydukları Kartal'ı Çağlayan'da hasımlarına para karşılığında teslim etti. Ailesi Murat Kartal'dan haber alamayınca polise başvurdu.

Büyükçekmece'de günler süren kazının ardından Murat Kartal'ın cesedine ulaşıldı, ellerinde onu gözaltına alan polislerin kelepçesi vardı.

İki polis memuru ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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