Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."