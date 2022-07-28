O an kask kamerasında! İki sürücü böyle öldü!

İHA

İstanbul'da, önceki akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre, ara sokaktan Atatürk Bulvarı'na bağlanmak isteyen otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpışmıştı.

BİRİ YOLA SAVRULDU, DİĞERİ ARAÇTA SIKIŞTI

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savrulan Burak Sabay ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya ise aracın içine sıkışmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Burak Sabay, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DİĞER SÜRÜCÜ DE KURTARILAMADI

Otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya da tedavi edildiği hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün akşam hayatını kaybetti.

KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI

Feci kaza kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletin önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor.