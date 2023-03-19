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Son dakika haberi MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde maliye sorumlusu etkisiz

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi

Giriş: 19.03.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG terör örgütünün sözde maliye sorumlusu etkisiz - Son dakika haberler
Habertürk Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG’nin Suriye Halep ve Tel Rıfat Maliye Sorumlusu Hamza Kobani kod Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT’e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi.

Hamza Kobani kod Mehmet Yıldırım’ın Türkiye ve Irak’ta üst düzey örgütsel faaliyet yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.

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