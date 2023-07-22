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MİT, terör örgütü PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu "Özgür Şoreş" kod adlı Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle terör örgütü PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen "Özgür Şoreş" kod adlı Özgür Alparslan’ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrendi.

2021'DE ORMAN YANGINLARININ TALİMATINI VERMİŞ MİT ayrıca 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay’da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" kurucusu "Özgür Şoreş" kod adlı Özgür Alparslan’ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti. REKLAM

YENİ EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI Saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan’ı adım adım izledi. Saha ajanları, teröristin Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi. Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gare alanından ayrılan Özgür Alparslan’ı nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.