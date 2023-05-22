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Son dakika haberi MİT'ten Gara'da operasyon! Sözde iletişim sorumlusu etkisiz

MİT, PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Giriş: 22.05.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Gara'da operasyon! Sözde iletişim sorumlusu etkisiz
MİT'ten Gara'da operasyon! Sözde iletişim sorumlusu etkisiz
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Terör örgütü PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan "Rodi" kod adlı Emre Şahin, MİT’in Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, örgütün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan "Rodi" kod adlı Emre Şahin'in Irak/Gare alanına geçtiğini tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Emre Şahin’in ayrıca Murat Karayılan’a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı biliniyordu. Örgütün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla Emre Şahin, öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dâhil edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT’in Irak/Gare’de görevli saha ajanları, Şahin’in faaliyet alanına sızmak için özel özel olarak görevlendirildi. Saha ajanları tarafından, haberleşme altyapısına zarar verildi ve arızanın giderilmesi için Emre Şahin’in görevlendirilmesi sağlandı. MİT, yaşanan arızayı gidermek için intikal eden Emre Şahin’i başarılı bir operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

EMRE ŞAHİN KİMDİR?

Terör örgütü PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içerisindeki en iyi yazılımcı olarak bilinen "Rodi" kod adlı Emre Şahin, 2014 içerisinde PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

PKK/KCK kırsal kadroya katılmadan önce PKK/KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Örgüte katılımı sonrası Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı faaliyet gösteren Şahin, 2019 yılında Irak'a geçti. Irak’ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalışmalar yürüttü.

2020 yılı itibariyle Özel Güç içerisinde sorumlu seviyede görevlendirildi. Örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdi, örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüttü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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