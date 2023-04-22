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Milli tekvandocu hayatını kaybetti!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Milli tekvandocu 20 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Giriş: 22.04.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Milli tekvandocu Batuhan Çakmak hayatını kaybetti! Batuhan Çakmak kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? - Günün öne çıkan haberleri
AA

Ordu'da yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin (20) idaresindeki otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

MİLLİ TEKVANDOCU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak (22), Bensu Şahin (19) ve Göksu Güven (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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