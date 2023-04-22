Ordu'da yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin (20) idaresindeki otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
MİLLİ TEKVANDOCU OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak (22), Bensu Şahin (19) ve Göksu Güven (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.