Melek'in annesinin ağıtları yürek dağladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Adile Aslan, oğlu Mustafa'nın (21),kızı Melek (24) Aslan'ı Diyarbakır'da öldürmesinin ardından evlatlarından birini mezara diğerini cezaevine koyduğunu dile getirerek, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakıyor.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve özel ders vermeye başlayan Melek Aslan, sosyal medyadan tanıştığı Orhan Vatansever ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Tehdit ve şiddet nedeniyle bir süre sonra ayrılan Melek Aslan'ın hakkında şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı Orhan Vatansever, sosyal medyadan Melek'in kardeşlerine ulaştı. Vatansever, son olarak ulaştığı Mustafa Aslan'a, ablası Melek'in uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığını öne sürdü.
Bunun üzerine çarşamba günü Diyarbakır'a giden Mustafa Aslan, ablası Melek'i sokak ortasında tabancayla 4 el ateş açarak, öldürdü. Melek Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kahta'ya getirilerek, toprağa verildi. Ablasının ölümüne neden olan ve babası Hasan Aslan'ın şikayetçi olduğu Mustafa Aslan ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNELERİ GÖZYAŞI DÖKÜYOR
11 çocuğu olan Adile Aslan ise en küçük 2 çocuğundan birinin ölmesi diğerinin ise cezaevine girmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Kızını toprağa vermesinin ardından Erikdere köyündeki evlerinde taziyeleri kabul eden acılı anne, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak, gözyaşı döküyor. Yakınlarının teskin etmekte zorlandığı anne Aslan, "Melekime mi yoksa Mustafa'ya mı yanayım? Ciğerimi yaktınız yavrum. Buna sebep olanlar da yansın. Meleğim neredesin, niye gelmiyorsun? Evim yandı, sen yoksun yanımda. Kuzum, ceylanım neredesin? Gel annene. Üzerine yorgan örteceğime toprak örttüm, buna sebep olanlar Allah'ından bulsunlar" dedi.
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