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Kapatılan Taraf Gazetesi'ndeki "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" manşetiyle ilgili haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın 52 yıla kadar hapsinin istendiği davada mahkeme kararını verdi. Baransu 17 yıl 1 ay hapse çarptırılırken, Çoban’ın ise beraatına hükmedildi.



Kapatılan Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" manşetine konu olan haberle ilgili olarak, haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban hakkında açılan davada 6 yıl sonra mahkeme kararını açıkladı.



BERAAT İSTEDİLER

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Baransu ile diğer sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı, müşteki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına hazine avukatı katıldı.Sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, müvekkilinin beraatını istedi.Sanık Mehmet Baransu da beraat talep etti.



BARANSU’YA CEZA, ÇOBAN’A BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, haberi yazan sanık Mehmet Baransu’nun “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etmek”, “MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri temin etme”, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” ve “MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlanması, yayılması ve açıklanması” suçlarından toplamda 17 yıl 1 ay hapsine karar verdi. Sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın beraatına hükmetti.



52’ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu’ya ait “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı” başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatıldı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban ve Mehmet Baransu’nun, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge, bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtildi. Her iki sanık hakkında da 52’şer yıl hapis cezası talep edildi.